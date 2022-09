The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.09.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2022



ISIN Name

CA4576375022 INMED PHARMACEUT.

LU0135991148 VIL-MAC.VAL.LUX JAP. C1

LU1066226637 STABILUS SE INH. EO 1

