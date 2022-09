San Francisco (ots/PRNewswire) -Nach einer erfolgreichen Liste von Errungenschaften in den Jahren 2021 und 2022 hat Project Galaxy seine neue Marke in Form von Galxe (ausgesprochen GAL-X-E) bekannt gegeben - mit nicht nur einem neuen Namen und Logo, sondern auch neuen Entwicklungen, die in naher Zukunft zu erwarten sind."Die Umbenennung von Project Galaxy in Galxe war nicht nur eine Marketingmaßnahme, sondern vielmehr eine natürliche Weiterentwicklung und Evolution. Wir sind nicht länger ein 'Projekt', sondern ein vollwertiges Ökosystem innerhalb von Web3. Auch unser Logo hat sich von drei geraden Linien zu fliegenden Kometen entwickelt. Wie Kometen, die das Universum erforschen, sind wir bei Galxe leidenschaftlich bemüht, ständig Innovationen voranzutreiben und die Grenzen des technologisch Machbaren zu erweitern. Wir sind nicht statisch und haben auch nicht vor, es zu sein. Unser Team freut sich darauf, unsere Web3-Community und Partner mitzunehmen, denn ihre kontinuierliche Unterstützung macht all dies erst möglich", sagte Anne Ouellet, CMO bei Galxe.Als das weltweit führende Web3-Netzwerk für Anmeldedaten hat Galxe eine Reihe von Meilensteinen erreicht, darunter die Einführung eines eigenen Tokens ($GAL), die Auszeichnung mit dem Binance Launchpool Project of the Year Award und die Bekanntgabe von mehr als 4,2 Millionen Galxe-ID-Nutzern auf der Plattform. Zu den größten Erfolgen des Unternehmens zählen die Zusammenarbeit mit 734 Protokollen/Gemeinschaften, die Durchführung von über 4.758 Credential Based Campaigns und die Bereitstellung des nativen $GAL-Tokens für den Handel an den weltweit führenden Kryptowährungsbörsen wie Binance (https://www.binance.com/en), Coinbase, (file:///T:\\clients\\C\\CNW%20Group\\2022\\22-48586\\001_EN_DE\\04-En%20traitement\\Prep\\Coinbase,)Kucoin (https://www.kucoin.com/), Gemini (https://www.gemini.com/), FTX (https://ftx.com/en), Gate.io (https://www.gate.io/),Bybit (https://www.bybit.com/en-US/), Zapper (https://zapper.fi/) und Crypto.com (https://crypto.com/).Allein im vergangenen Jahr hat Galxe große Learn-to-Earn-Kampagnen mit führenden Blockchains in diesem Bereich durchgeführt, wobei jede 20-30 Protokolle innerhalb einer Ökosystem-Kampagne beherbergte. Zu diesen Kampagnen gehörten:Abritrum Odyssey (https://medium.com/@projectgalaxy/project-galaxy-teams-up-for-arbitrum-odyssey-104e07edcdc9),How to Web3 with BNB and Coin Market Cap Earn (https://medium.com/@projectgalaxy/how-to-web3-on-bnb-chain-ca38b0d97798),Solana Sol Cool 2022 (https://medium.com/@projectgalaxy/project-galaxy-presents-2022-is-gonna-be-sol-cool-6445c43a942c) und Coin Gecko: (https://medium.com/@projectgalaxy/coingecko-introduces-defi-101-nft-campaign-on-project-galaxy-4bdae4f0f539) DeFi 101 (https://medium.com/@projectgalaxy/coingecko-introduces-defi-101-nft-campaign-on-project-galaxy-4bdae4f0f539)! Tausende von Nutzern nahmen an diesen Kampagnen teil, was zu einem Wachstum des Ökosystems und einem exponentiellen Engagement der Gemeinschaft für alle beteiligten Partner führte.Mit diesen Erfolgen geht ein Ruf einher, der sich von einem "Projekt" zu einem voll entwickelten Ökosystem entwickelt. Dieses Ökosystem umfasst eine Reihe von Web3-Zweigen, darunter Infrastrukturen, NFT, DeFi und GameFi, und entwickelt sich zu einem vollständigen digitalen Abenteuer.Web3 verändert sich in rasantem Tempo und zwingt die Akteure der Branche, sich anzupassen und relevant zu bleiben. Galxe ist zuversichtlich, dass dieses Rebranding es den Nutzern ermöglichen wird, Web3 in einem neuen Licht zu entdecken und dabei belohnt zu werden. Schließlich helfen sie Entwicklern und anderen Protokollen, sich zu engagieren und ihre Gemeinschaften auf weitaus wirkungsvollere Weise aufzubauen.Informationen zu GalxeGalxe (http://galxe.com/) ist das führende Web3-Netzwerk für Anmeldedaten in der Welt. Galxe hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein offenes, kollaboratives Netzwerk von Anmeldedaten aufzubauen, das es Marken und Entwicklern ermöglicht, Communities einzubinden und robuste Produkte im Web3 zu entwickeln. Mit Hilfe von On-Chain- und Off-Chain-Anmeldeinformationen unterstützt die Galxe-Infrastruktur die Kuration von Datenanmeldeinformationen über mehrere Datenquellen.Pressekontakt:Anne Ouelletanne@galaxy.eco +971 52 447 6015Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1891864/Galxe_New_Brand.jpgOriginal-Content von: Galxe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165074/5314867