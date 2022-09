Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: SVA), ein führender Anbieter biopharmazeutischer Produkte in China, gab bekannt, dass das chilenische Institut für öffentliche Gesundheitspflege (Instituto de Salud Pública, ISP) am 31. August eine klinische Phase-II-Studie für seinen COVID-19-Totimpfstoff für die Omikron-Variante und seinen trivalenten COVID-19-Impfstoff (Stammvirus, Delta- und Omikron-Variante) genehmigt hat. Im Rahmen der klinischen Studie werden die Immunogenität und Sicherheit einer Booster-Dosis der beiden Impfstoffkandidaten bei Erwachsenen untersucht, die bereits zwei Booster-Dosen des CoronaVac-, mRNA- oder Adenovirus-Vektor-COVID-19-Impfstoffs erhalten haben. Es handelt sich um die weltweit erste Studie, die einen multivalenten COVID-19-Totimpfstoff untersucht.

Für die randomisierte, doppelblinde, multizentrische klinische Studie der Phase II werden 826 vollständig geimpfte Erwachsene angemeldet. Die Teilnehmer des heterologen Schemas sind Personen, die zwei Dosen CoronaVac und zwei Auffrischungsimpfungen mit mRNA-basierten oder viralen vektorbasierten Impfstoffen erhalten haben. Die Teilnehmer des homologen Schemas haben hingegen bereits vier Dosen CoronaVac erhalten. Personen aus dem heterologen Schema erhalten nach dem Zufallsprinzip eine Auffrischungsdosis des Omikron-Impfstoffs, des trivalenten Impfstoffs oder des CoronaVac-Impfstoffs, während Personen aus der homogenen Gruppe nach dem Zufallsprinzip eine Auffrischungsdosis des Omikron-Impfstoffs oder des trivalenten Impfstoffs erhalten.

"SINOVAC hat in Kooperation mit globalen Partnern große Fortschritte bei der Entwicklung und Herstellung des COVID-19-Impfstoffs erzielt", so Weidong Yin, Chairman, President und CEO bei SINOVAC. "Wir sind stolz darauf, dass CoronaVac bereits Kinder im Alter von 6 Monaten schützen kann, und diese klinische Zulassung wird einen noch besseren Impfschutz bieten."

Über SINOVAC

Sinovac Biotech Ltd. (SINOVAC) ist ein in China ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen zum Schutz vor menschlichen Infektionskrankheiten widmet. Das Produktportfolio von SINOVAC umfasst Impfstoffe gegen COVID-19, das Enterovirus 71 (EV71), die Hand-Fuß-Mund-Krankheit (HFMK), Hepatitis A und B, die saisonale Grippe, Pneumokokken, die pandemische Grippe H5N1 (Vogelgrippe), die H1N1-Grippe (Schweinegrippe), Varizellen, Mumps und Poliomyelitis. Der COVID-19-Impfstoff des Unternehmens, CoronaVac, ist in mehr als 60 Ländern und Regionen weltweit zugelassen. Der Healive-Impfstoff gegen Hepatitis A erfüllte 2017 die Präqualifikationsanforderungen der WHO. Mit Inlive brachte SINOVAC 2016 einen innovativen Impfstoff gegen EV71 in China auf den Markt. 2022 wurde SINOVACs Totimpfstoff gegen Polio vom Sabin-Stamm (sIPV) von der WHO präqualifiziert.

SINOVAC war das erste Unternehmen, das die Zulassung für seinen H1N1-Grippeimpfstoff Panflu.1 erhielt, mit dem die Impfkampagne und das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung ausgestattet wurde. Als einziges Unternehmen liefert es den Impfstoff Panflu gegen die pandemische Grippe H5N1 für das Bevorratungsprogramm der chinesischen Regierung.

SINOVAC betreibt kontinuierlich die Erforschung und Entwicklung neuer Impfstoffe, hat weitere Kombinationsimpfstoffe in der Pipeline und erkundet laufend globale Marktchancen. SINOVAC beabsichtigt, den Handel und die Zusammenarbeit mit weiteren Ländern sowie mit Wirtschafts- und Branchenverbänden auszubauen und zu vertiefen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.sinovac.com.

