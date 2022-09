Meta CEO Mark Zuckerberg hat sich am Dienstag auf seiner Social-Media-Plattform Facebook zu Wort gemeldet. So kündigte er für den 11. Oktober seine jährliche Virtual-Reality-Konferenz an. Mit dem Post ließ er zudem die Gerüchteküche bezüglich eines neuen Produktes brodeln. Das sind die Details.In einem Ankündigungspost auf Facebook scheint Zuckerberg ein neues Headset zu tragen, bei dem es sich wahrscheinlich um Project Cambria handelt, ein mit Spannung erwartetes und leistungsstarkes Mixed-Reality-Headset.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...