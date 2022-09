Als der Deutsche Aktienindex (Dax) vor ziemlich genau einem Jahr von 30 auf 40 Unternehmen aufgestockt wurde, stiegt der Kochboxversender Hellofresh in die erste Börsenliga auf. Jetzt geht es wieder hinunter in den MDax. Siemens Energy rückt nach. Im Fußball würde man bei Hellofresh und Siemens Energy von Fahrstuhlmannschaften sprechen. Im Frühjahr 2021 etwa hatte Hellofresh noch Siemens Energy den Vortritt beim Aufstieg in den zu dem Zeitpunkt 30 Werten umfassenden Dax lassen müssen. ...

