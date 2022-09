FLEETCOR Technologies, Inc. (NYSE: FLT), ein weltweit führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen für Unternehmen, hat heute die Übernahme von Plugsurfing bekannt gegeben, einem der führenden europäischen Anbieter von Software- und Netzwerklösungen für Elektrofahrzeuge (Electric Vehicle, EV), der Fahrzeughersteller, Betreiber von Ladestationen (Charge Point Operators, CPO) und Flotten bedient.

"Die Übernahme beweist das Engagement von FLEETCOR bei der Entwicklung erstklassiger EV-Lösungen für unsere Tausenden von gewerblichen Flottenkunden, darunter der Zugang zu europäischen EV-Roaming-Angeboten und Softwareanwendungen für Fahrer und Flottenmanager", so Tom Rowlands, Global Managing Director für EV bei FLEETCOR. "Außerdem hilft uns Plugsurfing dabei, neue Kundensegmente zu erschließen, indem wir CPOs die erforderliche Software zur Verwaltung ihrer Ladeinfrastruktur bereitstellen und OEMs eine White-Label-EV-Lösung anbieten. Wir freuen uns sehr, Plugsurfing in der FLEETCOR-Familie begrüßen zu dürfen."

Plugsurfing betreibt ein eigenes Ladenetz in Europa mit über 300.000 Ladestationen dies sind fast 80 aller Ladestationen in Europa. Die Plugsurfing-App bietet Zugang zu detaillierten Tarifinformationen und bequemes Bezahlen für das Laden von Elektrofahrzeugen. Diese Funktion ist essenziell für Fahrer von Elektrofahrzeugen und wird direkt oder als einsatzfertige White-Label-Lösung für Hersteller zum Vertrieb an deren Kunden angeboten.

Zusätzlich stellt Plugsurfing die Cloud-basierte Betriebssoftware API bereit, die es CPOs ermöglicht, ihre Hardware effizient und effektiv zu betreiben und die Zahlungen für Ladevorgänge zu verwalten.

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2012 hat Plugsurfing rund 20 Millionen Ladevorgänge verarbeitet und war Vorreiter in Sachen Konsolidierung und Vereinfachung des europäischen Ökosystems des E-Mobilitätssektors.

"Wir sind sehr erfreut, durch die Übernahme von FLEETCOR einen Beitrag zur elektrischen Zukunft in Europa leisten zu können. Mit dem Vertriebsnetz und den Ressourcen von FLEETCOR sind wir in der Lage, unsere Plugsurfing-Plattform zu skalieren, um bestehende und künftige Kunden auf ihrem Weg in die Elektromobilität, die sich stetig weiterentwickeln wird, besser zu unterstützen. Wir werden weiterhin dabei helfen, die Zukunft der Elektromobilität zu gestalten", erklärt Tatu Kulla, Chief Executive Officer bei Plugsurfing.

Über FLEETCOR

FLEETCOR Technologies (NYSE: FLT) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet des Unternehmenszahlungsverkehrs, das Unternehmen hilft, ihre Ausgaben zu senken, indem es innovative Lösungen anbietet, die kostenbezogene Einkaufs- und Zahlungsprozesse ermöglichen und überwachen. Das Markenportfolio von FLEETCOR automatisiert, sichert, digitalisiert und verwaltet Zahlungsvorgänge im Auftrag von Unternehmen in über 100 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen finden Sie unter www.FLEETCOR.com.

Über Plugsurfing

Plugsurfing vernetzt das gesamte Ökosystem des Autoladens Autofahrer, Betreiber von Ladestationen und Autohersteller auf einer einzigen Plattform. Die mehr als eine Million mit unserer Plattform verbundenen Autofahrer profitieren von einem Netzwerk von über 300.000 Ladepunkten in ganz Europa und einer zuverlässigen Erfahrung mit unserer App oder den für unsere Partner entwickelten Lösungen. Wir stellen den Betreibern von Ladestationen eine Back-End-Cloud-Software zur Verfügung, mit deren Hilfe sie alles verwalten können, von länderspezifischen Vorschriften bis hin zur Bereitstellung verschiedener Zahlungsoptionen für Kunden. Automobilhersteller profitieren von White-Label-Lösungen sowie von tiefergehenden Integrationen mit ihrer hauseigenen Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.plugsurfing.com.

