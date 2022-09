Freiburg (ots) -



Wer gehofft hatte, der Kreml sei daran interessiert, Europa zumindest mit kleinen Gasmengen zu beliefern, wird nun eines Besseren belehrt. (...) Wenn Wirtschaftsminister Habeck nun einräumt, er rechne nicht mehr mit einer Öffnung von Nord Stream 1, dann ist das eine notwendige Einsicht. Am Montag waren bei Protesten in Leipzig Schilder zu sehen, die eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 forderten, dabei hat die Heizperiode noch nicht einmal begonnen. Es sind Bilder, bei denen sich Kreml-Herrscher Putin die Hände reiben dürfte. Ohnehin steht die Bundesregierung seit Kriegsausbruch unter verschärfter Beobachtung - vor allem aus Osteuropa. Angesichts der deutschen Trägheit in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine steht Berlin unter Verdacht, eigene wirtschaftliche Interessen voranzustellen. Der Verzicht auf russisches Gas ist daher längst zu einer Frage der eigenen politischen Glaubwürdigkeit geworden. http://mehr.bz/autyef (BZ-Plus)



