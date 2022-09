Das Unternehmen wird im dritten Jahr in Folge als Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt

Wie die Business Intelligence Group heute mitteilte, gehört Belkin International zu den Preisträgern des Sustainability Leadership Award im Rahmen des Programms Sustainability Awards 2022. Die Sustainability Awards würdigen Personen, Teams und Organisationen, die Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil ihrer Geschäftspraktiken oder ihrer Zielsetzung insgesamt gemacht haben.

In den letzten 12 Monaten hat Belkin große Fortschritte bei seinem Vorhaben erzielt, eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle zu verwirklichen, und dabei wichtige Meilensteine bei Klimaschutzmaßnahmen sowie Konsum und Produktion mit Verantwortungsbewusstsein erreicht. Derzeit nutzt Belkin zu 35 erneuerbare Energien in Scope 2 und konnte in seinem Betrieb von 2009 bis 2021 eine Reduktion um mehr als 64 erzielen, den Ersatz von Einwegkunststoffen in allen Produktkategorien ausweiten und ist zur 100-prozentigen Nutzung von recyceltem PET (RPET) übergegangen, wo immer dies möglich ist. Belkin bereitet die Umstellung auf eine zu 100 kunststofffreie Verpackung bis 2025 vor.

"Wir sind sehr erfreut, Belkin International für seine Anstrengungen für mehr Nachhaltigkeit auszuzeichnen zu dürfen", kommentiert Maria Jimenez, Chief Nominations Officer, Business Intelligence Group. "Für unsere Jurymitglieder war es offensichtlich, dass Vision und Strategie des Unternehmens weiterhin Ergebnisse für eine sauberere, nachhaltigere Welt erzielen werden. Herzlichen Glückwunsch!"

Über Belkin

Belkin ist ein führender Anbieter von Zubehör für die Bereiche Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität, Audio und Smart Home für eine breite Palette von Unterhaltungselektronik und Unternehmensumgebungen. Die in Südkalifornien von Belkin entwickelten Produkte sind weltweit in über 50 Ländern erhältlich und ermöglichen zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs einen praktischen Einsatz von Technologie. 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology zu einem weltweit führenden Unternehmen, das sich auch künftig von Menschen und unserem Planeten inspirieren lässt.

Über die Business Intelligence Group

Die Business Intelligence Group wurde gegründet mit dem Ziel, echte Talente und überlegene Performance in der Geschäftswelt zu würdigen. Im Gegensatz zu anderen Programmen für Industrieauszeichnungen werden die Kandidaten von branchenerfahrenen Führungskräften bewertet. Das einzigartige proprietäre Scoring-System der Organisation misst die Performance selektiv über zahlreiche Geschäftsbereiche hinweg und zeichnet dann die Unternehmen aus, deren Erfolge die ihrer Mitbewerber übertreffen.

