CVS Health mit 8-Milliarden-Deal: Amazon & United Health schauen in die Röhre!

Signifikante Synergieffekte mit Signify Health. CVS könnte noch profitabler werden. Börsentäglich weitere coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: CVS ISIN: US1266501006

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die CVS-Aktie verlor im vergangen Halbjahr rund 5 Prozent. der aktuelle Rücksetzer landete knapp unter dem 50er-EMA, findet aber zugleich eine markante Unterstützung bei der Kurslücke der ersten Augusttage. Mit etwas Rückenwind vom Gesamtmarkt könnte es bald wieder Richtung Pivot-Hoch gehen.

Chart vom 02.09.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 24.68 USD





Meine Expertenmeinung zu CVS

Meinung: CVS Health ist ein sehr profitables, auf Pharmaprodukte spezialisiertes Einzelhandelsunternehmen. In den vergangenen zehn Jahren gab es nur einmal einen Gewinnrückgang, sonst - zum Teil stattliche - Zuwächse. Die Zahlen zum zweiten Quartal waren mehr als ordentlich, so dass die Prognose für das Gesamtjahr angehoben wurde. Die Übernahme von Signify Health, einem führenden Unternehmen in den Bereichen Gesundheitsrisikobewertung, wertorientierte Pflege und Leistungserbringung, könnte zahlreiche Synergieeffekte liefern. Der Deal soll rund 8 Milliarden USD kosten, wobei auch Amazon und United Health Interesse gezeigt hatten, aber nicht zum Zuge kamen.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über der letzten Tageskerze. Den Stopp Loss platzieren wir mit etwas Abstand unter der Oberkante der zuvor genannten Kurslücke. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 16. August. Quartalszahlen gibt es wieder am 2. November, so dass wir den Trade lange laufen lassen könnten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CVS.

Veröffentlichungsdatum: 06.09.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.