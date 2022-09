Laut Forrester-Bericht "ist Temenos Schrittmacher für KI-basierte Bankdienstleistungen und Anwendungsarchitekturen" mithilfe einer Strategie, die "keinerlei Schwachstellen aufweist"

Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass es in The Forrester Wave: Digital Banking Processing Platforms for Corporate Banking, Q3 2022 (DBPP, Verarbeitungsplattformen für digitales Banking im Firmenkundengeschäft im dritten Quartal 2022) als führendes Unternehmen anerkannt wurde. Temenos ist der Überzeugung, dass seine Position als führendes Unternehmen die Vorteile der offenen Plattform für Composable Banking von Tenemos und die breite Palette an Bankdienstleistungen, die alle Bereiche des Firmenkundengeschäfts abdeckt, widerspiegelt. Laut Forrester-Bericht "ist Temenos Schrittmacher für KI-basierte Bankdienstleistungen und Anwendungsarchitekturen". Darüber hinaus wurde Temenos in The Forrester Wave: Digital Banking Processing Platforms for Retail Banking, Q3 2022 auch als führendes Unternehmen bezeichnet.

Der von Jost Hoppermann, Vice President und Principal Analyst bei Forrester, verfasste Bericht zum Firmenkundengeschäft vermerkte: "Die Strategie des Anbieters [Temenos] offenbart keinerlei Schwachstellen. […] Der Produktplan von Temenos umfasst die Fortführung eines übergeordneten Corporate-Banking-Revitalisierungsprogramms, KI-basierte Aktivitäten und fein abgestimmte Bankdienstleistungen aus der Cloud, die an das Konzept eines schlanken Kerns angelehnt sind." Der Bericht konstatiert darüber hinaus: "Referenzkunden berichteten, dass das System sehr modular ist, nahezu allen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht werden kann und den Banken eine Differenzierungsmöglichkeit bietet."

Dieser Forrester Wave-Bericht bewertet die sieben besten Anbieter von Corporate-Banking-Plattformen anhand von 33 Kriterien aufgrund ihres gegenwärtigen Angebots und ihrer aktuellen Strategie sowie Marktpräsenz. Temenos erzielte die beste Bewertung in der Strategie-Kategorie und die zweitbesteBewertung in der Kategorie gegenwärtiges Angebot, von der Temenos überzeugt ist, dass sie seinen Erfolg bei der Betreuung all seiner Kunden, wie etwa der Commerzbank, der Bank of Queensland und der Shanghai Commercial Savings Bank (SCSB) durch die Bereitstellung von Corporate-Banking-Dienstleistungen widerspiegelt.

Max Chuard, CEO von Temenos, erklärte: "Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir als führendes Unternehmen im Forrester Wave-Bericht für Corporate Banking anerkannt wurden. Die Banken konzentrieren sich verstärkt auf Unternehmenswachstum und streben nach einer agileren, progressiveren Erneuerung, die auf die Erzielung schnellerer Gewinne bei geringeren Risiken und Kosten ausgerichtet ist ermöglicht durch ein SaaS-Modell, Microservices und gebündelte Bankdienstleistungen. Wir sind der Überzeugung, dass diese Anerkennung als führendes Unternehmen durch Forrester die Reife unserer offenen Plattform für frei zusammenstellbare Bankdienstleistungen sowie der Markteinführung zeigt. Wir sind bestrebt, Kunden jeder Größe bei der Reduzierung der Gesamtbetriebskosten, der Bereitstellung höherer Servicequalität bei reduzierten Durchlaufzeiten und der Sicherung neuer Ertragsmöglichkeiten zu unterstützen."

Der Forrester-Bericht über Corporate Banking konstatiert: "Die Beispiele für die vielfältigen und umfassenden DBPP-Möglichkeiten [Temenos] umfassen funktionsreiche KI-basierte Bankdienstleistungen mit starker Fokussierung auf erklärbarer KI und modernster Anwendungsarchitektur, die von Grund auf entwickelt wurde, um Banken Wahlmöglichkeiten anzubieten."

Temenos wurde auch jüngst auf Grundlage der Forrester's Global Banking Platform Deals Survey 2022 in dem Bericht als "Global Power Seller" und "Top Global Player" gekürt, der "The Winners In A Consolidating Banking Platform Market To Make Informed Transformation Decisions" identifiziert.

Mithilfe der offenen Plattform von Temenos können Kunden Lösungen auf Grundlage granularer Bankdienstleistungsangebote über alle Bereiche des Firmenkundengeschäfts hinweg erstellen, einschließlich Unternehmenskredite, Handelsfinanzierung, Zahlungs- und Bargeldlösungen sowie Liquiditätsmanagement mit zusätzlicher eingebetteter Analytik und Compliance. Die Plattform bietet vorgefertigte Front-to-Back-Lösungen und Kunden und Partner können mithilfe eines individuellen Baukastens maßgeschneiderte Bankdienstleistungen selbst erstellen. Diese können in Lösungen von Drittanbietern auf Temenos Exchange, einem Ökosystem vorintegrierter Fintech-Lösungen, integriert werden. Die Plattform ist Cloud-nativ und Cloud-agnostisch und bietet so die Flexibilität, als On-Premise-Lösung auf jeder privaten oder öffentlichen Cloud oder als Saas-Modell mithilfe der Temenos Banking Cloud ausgeführt zu werden.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich neue Möglichkeiten für über 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir unterstützen über 3000 Banken in mehr als 150 Ländern, von den größten Banken bis hin zu neuen Herausforderern und Gemeinschaftsbanken, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse zu schaffen. Die offene Plattform von Temenos ermöglicht es unseren leistungsstarken Kunden, eine dreimal höhere Eigenkapitalrendite und ein halb so hohes Aufwands-Ertrags-Verhältnis wie der Branchendurchschnitt zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

