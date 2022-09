Nach einem Rekordgewinn in 2021, erneut sehr guten Geschäften im ersten Halbjahr 2022 und Kursgewinnen der Aktie von über 400 Prozent in den letzten 5 Jahren steigen Aktien von Energiekontor am 19. September in den SDAX auf. Wie reagieren darauf heute die Anleger?

Den vollständigen Artikel lesen ...