The following instruments on XETRA do have their first trading 07.09.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 07.09.2022Aktien1 FR0000121295 Compagnie Lebon S.A.2 US22658D1000 Cricut Inc.3 CA4576376012 InMed Pharmaceuticals Inc.4 DE000STAB1L8 Stabilus SEAnleihen/ETF1 USU26886AD02 EQM Midstream Partners L.P.2 FR001400CM22 Compagnie de Financement Foncier3 DE000HLB77A3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale4 DE000HLB7622 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale5 FR001400CKA4 Société Générale S.A.6 IE000IM4K4K2 Franklin Metaverse UCITS ETF7 IE000QNJAOX1 L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF8 IE000ST40PX8 L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF9 IE0004U3TX15 L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF10 IE000VTOHNZ0 L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF11 IE000B9PQW54 VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF