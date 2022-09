Aktien: Biontech - Omikron-Impfstoff kommt

Anzeige / Werbung Nachdem die Europäischen Arzneimittelagentur EMA in der vergangenen Woche den Weg für zwei an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe freigemacht hat, könnten schon bald die ersten Dosen verabreicht werden. Wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte, steht einem Start der Impfkampagne nichts im Weg. Ein Sprecher des Ministeriums sagte, die Lieferung der Impfstoffe laufe nun direkt vom Hersteller an Ärzte und Impfzentren. Demnach sollen in den kommenden Wochen rund 14 Millionen Dosen von Moderna und Biontech geliefert werden. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Der neue Impfstoff ist auf den Subtyp BA.1 angepasst, der mittlerweile vom Typ BA.5 verdrängt wurde. Laut Experten dürfte der neue Impfstoff dennoch einen besseren Schutz bieten. Allerdings hat die Corona-Krise ihren Schrecken verloren und die ersten Analysten rechnen nicht mit einem Verkaufserfolg wie beim ersten Corona-Impfstoff. Biotech-Aktie bleibt im Seitwärtstrend

Seit der deutlichen Korrektur im Jahr 2021 befindet sich die Aktie von Biontech 2022 in einem relativ breiten Kanal. Auf der Oberseite wurde die Region um 180 Dollar mehrfach getestet, auf der Unterseite fanden sich bei 110 bis 115 Dollar dreimal neue Käufer.

Enthaltene Werte: US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

