Nach dem Kurseinbruch zum Wochenstart hat sich der Dax am Dienstag wieder stabilisiert. Ungeachtet der schwachen US-Börsen, die sogar auf neue Tiefststände fielen, konnte der Dax zulegen. Am Ende eines bewegten Handelstages stand schließlich ein Plus von 110 Punkten (0,87%) bei 12.871 Zählern zu Buche. Damit hat sich der Leitindex ein Stück von seinen jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...