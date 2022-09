Lead Real Estate Co., Ltd. ("LRE" oder das "Unternehmen") ist ein wachsender Bauträger von luxuriösen Wohnimmobilien, darunter Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, in Tokio und der Präfektur Kanagawa. Wie LRE mitteilte, hat das Unternehmen am 11. August 2022 eine Registrierungserklärung gemäß Form F-1 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht, die sich auf einen geplanten Börsengang seiner American Depositary Shares ("ADS") bezieht, die jeweils eine Stammaktie des Unternehmens repräsentieren. Die Anzahl der angebotenen ADS und die Spanne für den Emissionspreis wurden noch nicht festgelegt. LRE hat die Notierung seiner ADS am Nasdaq Global Market beantragt.

Die Registrierungserklärung für den Börsengang auf Form F-1 wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht wirksam. Solange die Registrierungserklärung nicht wirksam ist, dürfen die Wertpapiere des Unternehmens weder verkauft, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Auch dürfen die Wertpapiere des Unternehmens nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit veräußert werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Das Angebot unterliegt den Marktbedingungen, und es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen werden kann. Es kann auch keine Zusicherung hinsichtlich des tatsächlichen Umfangs oder der Bedingungen des Angebots gegeben werden.

Über Lead Real Estate Co., Ltd.

LRE ist ein wachsender Bauträger von Luxus-Wohnimmobilien, darunter Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, in Tokio und der Präfektur Kanagawa. Das Unternehmen betreibt darüber hinaus Hotels in Tokio und vermietet Wohneinheiten an Privatkunden in Japan und Dallas, Texas, USA. Im Oktober 2021 startete das Unternehmen seine interaktive Medienplattform Glocaly, die Verkäufer und Käufer von Eigentumswohnungen zusammenführen soll.

LRE beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem geplanten Börsengang für die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit im Inland und die Entwicklung seiner Glocaly-Plattform sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

LRE im Überblick

Name des Unternehmens: Lead Real Estate Co., Ltd.

Hauptsitz: 16-11-6, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokio, Japan

CEO/Gründer: Eiji Nagara

Geschäftsfelder: Bau und Verkauf von Immobilien, Hotelbetrieb und Vermietung von Wohnungen

