Der deutsche Leitindex hat einen guten Handelstag hinter sich. Es gab zwar immer wieder Schwankungen, zeitweise notierte der DAX auf Vortagesniveau. Am Ende ging er aber mit 12.871 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Plus von fast 0,9 Prozent bzw. 110 Zählern. Marktidee: Fresenius Medical Care Die Aktie von Fresenius Medical Care befindet sich seit dem Rekordhoch aus dem Jahr 2018 in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. In der vergangenen Woche erreichte das Papier sogar ein Dekadentief. Aus technischer Sicht hat sich jetzt allerdings die Chance auf eine Stabilisierung oder sogar eine deutlichere Erholung erhöht. Entscheidend ist, dass der Kurs über einer bestimmten Widerstandszone schließt.