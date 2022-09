Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Das Hin und Her an den Aktienmärkten scheint weiter Bestand zu haben. Gestern schaffte der DAX nach dem schwachen Montag deutliche Zugewinne. Heute drohen schon wieder Verluste. Die Vorgaben aus Übersee sind schwach. Bei den Einzelwerten geht es heute um Siemens Energy, Lufthansa, Thyssenkrupp, Meta Platforms, Coupa Software und Apple. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf