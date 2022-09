Der einst größte US-Versichungskonzern will mit dem Börsengang seiner Sparte Corebridge Financial an der New Yorker Börse bis zu 1,92 Mrd. $ einnehmen. Bei der Emission sollen 80 Mio. Corebridge-Stammaktien angeboten werden und die Anteilsscheine sollen zwischen 21 und 24 $ je Stück kosten. AIG hatte nach Druck von aktivistischen Investoren seine Leben- und Rentenversicherungssparte abgespalten und sie später in Corebridge umbenannt. Der Börsengang dürfte zu den größten in diesem Jahr zählen. Das Debüt ist offenbar für den 15. September geplant. Ursprünglich war der Börsengang bereits für März anvisiert, musste aber wegen der Marktvolatilität verschoben werden. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.





AIG-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de