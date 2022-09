Die Allianz-Aktie fällt heute auf ein neues Jahrestief und hat in den vergangenen drei Monaten rund 15% an Wert verloren. Dabei konnten sich Allianz-Aktionäre in diesem Jahr über eine Dividende in Höhe von 10,80 Euro freuen, das bedeutet eine Dividendenrendite von rund 6,4%. Doch ist die Allianz-Aktie jetzt wirklich ein Kauf? Im Fokus: Allianz-Aktie An der Börse legten Allianz-Aktien...

Den vollständigen Artikel lesen ...