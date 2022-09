GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Personalie

GVZ ernennt neuen Leiter Feuerwehr



07.09.2022 / 09:04 CET/CEST



Medienmitteilung Der Verwaltungsrat der GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich hat Renato Mathys zum neuen Leiter Feuerwehr ernannt. Er folgt auf Kurt Steiner, der im Juni 2023 in den vorzeitigen Ruhestand tritt. Nahezu 30 Jahre stand Kurt Steiner an der Spitze der GVZ-Abteilung Feuerwehr. Mit seinem ausserordentlichen Engagement brachte er das Feuerwehrwesen im Kanton Zürich entscheidend voran. Unter anderem war er massgeblich beteiligt an der Umstellung der Pflichtfeuerwehr zur Freiwilligen Feuerwehr, dem Umzug des Logistikzentrums vom Gubrist-Tunnel nach Bachenbülach, der Zusammenlegung der regionalen Alarmzentralen zu einer Einsatzleitzentrale am Flughafen Zürich sowie dem Ausbau der Feuerwehr-Ausbildungsinfrastruktur des Ausbildungszentrums Andelfingen. Nun tritt er im Frühsommer 2023 auf eigenen Wunsch in den vorzeitigen Ruhestand. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedanken sich bereits heute bei Kurt Steiner für sein grossartiges Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.





Ein Fachmann mit über 25 Jahren Feuerwehrerfahrung übernimmt Mit Renato Mathys (48) übernimmt ein ausgewiesener Fachmann mit 16 Jahren Miliz- und über 24 Jahren Berufsfeuerwehr-Erfahrung das Ruder. Seit 2017 ist er als Abteilungsleiter Süd bei Schutz & Rettung Zürich tätig und dort für die operative und personelle Führung einer Abteilung mit 100 Berufsfeuerwehrleuten verantwortlich. Renato Mathys wird am 1. Mai 2023 bei der GVZ eintreten und nach einer einmonatigen Einführungszeit die Abteilungsleitung von Kurt Steiner übernehmen. Lars Mülli, Direktor der GVZ, zur Ernennung: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Renato Mathys einen ausgewiesenen Fachmann und Fürsprecher des Milizsystems im Feuerwehrwesen gewinnen konnten. Wir wünschen ihm bereits heute viel Erfolg in seiner neuen Funktion.»





Die GVZ-Geschäftsleitung per 1. Juni 2023 Als Leiter der Abteilung Feuerwehr wird Renato Mathys ein Mitglied der GVZ-Geschäftsleitung, die sich ab Juni 2023 wie folgt zusammensetzen wird: Lars Mülli, Direk-tor, Tina Künzler, Leiterin Personal und Ausbildung sowie Stv. Direktorin, Nadine Bartlome, Leiterin Finanzen und Recht, Thomas Keller, Leiter Brandschutz, Martin Kull, Leiter Versicherung, Christoph Lienert, Risikomanagement, Renato Mathys, Leiter Feuerwehr. Die Medienmitteilung steht im Medienbereich auf der GVZ-Webpage zum Download bereit. Ein hochaufgelöstes Bild von Renato Mathys kann unter kommunikation@gvz.ch angefordert werden. Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 120 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende. Ansprechpersonen für Medien Lars Mülli, Direktor

T 044 308 22 60

Heute Mittwoch, 7. September 2022, 10.30 - 11.00 Uhr Cornelia Königslehner, Kommunikation

T 044 308 21 75

kommunikation@gvz.ch

