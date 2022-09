Von Benoît MorenneThe Wall Street JournalÜbersetzung: Laura MarkusSitio Royalties und Brigham Minerals haben sich auf eine Fusion geeinigt. Damit werden sie zum größten börsennotierten Mineral- und Öllizenzunternehmen in den USA. Der Wert des Unternehmens wird sich auf etwa 4 Milliarden Dollar belaufen. Der Deal wurde am Dienstag bekannt gegeben und ist eine der größten Fusionen in der Ölbranche in diesem Jahr.Sitio und Brigham haben, wie der Rest der Branche, in den letzten Monaten aufgrund der ...

