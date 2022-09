Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 8. September 2022, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertZum großen "Star Trek Day 2022" am 8. September (nach deutscher Zeit in der Nacht zum 9.) sprechen Steven Gätjen und Daniel Schröckert über das Lieblings-SciFi-Franchise aller Trekkies."Star Trek", in Deutschland "Raumschiff Enterprise", hieß die Serie, mit der eine Generation aus dem Kinderzimmer direkt in die Weiten des Universums auszog, an der Seite von Captain Kirk, Mr. Spock und ihrer Crew. Es folgten weitere Serien und etliche Kinofilme.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5314997