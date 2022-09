HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Henkel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 73 auf 70 Euro gesenkt. Analyst Jörg Frey aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "nach einem anständigen ersten Halbjahr" seine Schätzungen. Anders als im Bereich Konsumgüter verschlechterten sich die Aussichten für die Klebstoff-Sparte von Henkel. Er verwies auf das hier gesunkene operative Halbjahresergebnis trotz deutlicher Preisanhebungen und stabiler Absatzmengen. Insbesondere vom vierten Quartal an sieht er erhebliche Risiken für die Mengenentwicklung, da die europäische Gaskrise die Industrieproduktion spürbar belasten dürfte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

HENKEL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de