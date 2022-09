Ams-osram weist am 06.09.2022, 04:45 Uhr einen Kurs von 6.95 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Halbleiter" geführt. Unser Analystenteam hat Ams-osram auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt. 1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...