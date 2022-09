DJ PTA-News: Cogia AG: Cogia AG im 1. Halbjahr weiter auf einem Wachstumspfad

Frankfurt am Main (pta010/07.09.2022/09:54) - * Umsatz des 1. Halbjahres 2022 beinah vervierfacht gegenüber dem Vorjahr 2021 * Gewinnung von Neukunden * Neue Partnerschaften

Die Cogia AG (ISIN DE000A3H2226), ein Spezialist für KI-basierte Lösungen in den Bereichen Big Data Analytics, Kundenzufriedenheitsmanagement und Medien-Monitoring, veröffentlicht die Konzern- und Einzelabschlüsse für das 1. Halbjahr 2022. Das Konzern besteht aus Cogia GmbH (100 %) und elastic.io GmbH (51%), deren Kauf im September 2021 erfolgte.

Der Umsatz des Cogia-Konzerns konnte mit 1,2 Mio EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum (0,3 Mio Euro) beinahe vervierfacht werden, was unter anderem an der Konsolidierung der elastic.io liegt. Mit dieser Umsatzsteigerung geht auch ein signifikant verbessertes Ergebnis einher. Das EBITDA wurde im Berichtsjahr mit 222 TEUR ausgewiesen und konnte somit gegenüber dem Vorjahr mit 91 TEUR deutlich gesteigert werden. Der Zwischenbericht der Cogia AG 2022 ( https:// www.cogia.ag/_files/ugd/df21b6_9f3a386bde7049a483ec398d4372bd24.pdf ) und des Cogia-Konzerns ( https://www.cogia.ag/ _files/ugd/df21b6_9e4721a50d304df3bd72062d3d0c4ba3.pdf ) steht ab sofort auf unserer Webseite cogia.ag ( https:// www.cogia.ag/investor-relations ) zum Download zur Verfügung.

Nach einem guten Start in das Geschäftsjahr 2022 mit der Aufnahme in das begehrte Accelerate Aichi Landing Pad Programm von 500 Global, das Cogia bei dem Eintritt in den japanischen Markt unterstützt, gelang es dem Unternehmen, neue Leads aus Japan zu generieren und neue Kunden zu gewinnen. In einem erfolgreichen Projekt unterstützte Cogia mit ihrer KI-basierte Lösung bei der Analyse von Web- und Social-Media-Daten einen großen japanischen Hersteller von Aluminiumwalzprodukten, die "United Aluminium Corporation of Japan" (UACJ).

Der Ausbau der Entwicklungs- und Vertriebsabteilung des portugiesischen Cogia-Büros in Braga trug ebenfalls zu den positiven Ergebnissen bei. Gemeinsam mit seinem portugiesischen Partner "IP Telecom", der Telekommunikations- und Cloud-Dienste anbietet, hat Cogia einen Auftrag seitens einer bekannten portugiesischen öffentlichen Einrichtung erhalten.

Die Cogia AG ist darüber hinaus mehrere bedeutenden Partnerschaften eingegangen, wie z.B. mit dem Unternehmen "Hallo Welt Systeme", welches das neuartige Datenschutz-Smartphone Volla Phone mit dem hauseigenem Betriebssystem Volla OS made in Germany fertigt und vertreibt, und mit "touch361", dem Anbieter einer flexiblen Softwarelösung, der in der Markt- und Medienforschung auf Customer Experience (CX)-basierende Wirkungsmessungen aller offline- und online-Touchpoints spezialisiert ist.

Der Cogia-Vorstand rechnet daher - sofern verstärkte negative Auswirkungen auf das Kerngeschäft durch die COVID19-Pandemie und den aktuellen Ukraine-Krieg ausbleiben - wieder mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum für das restliche Jahr.

Vorstand Pascal Lauria ergänzt: "Im ersten Halbjahr haben wir uns vor allem auf die Gewinnung neuer Partnerschaften und Kunden konzentriert. Durch das Engagement und den Einsatz aller Mitarbeiter:innen konnten wir trotz dieser unsicheren Zeiten unsere Produkte weiterentwickeln, bedeutende Partnerschaften eingehen und neue Kunden aus Japan und Portugal gewinnen, wofür ich sehr dankbar bin."

Über Cogia:

Die Cogia AG (ISIN DE000A3H2226) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, dessen Aktien im Dezember 2020 an der Börse notiert wurden. Seit über zehn Jahren bietet es branchenübergreifend Produkte und Lösungen für die Erschließung und Auswertung von Informationen aus Web- und Social-Media-Quellen an. Aber auch Daten aus unternehmens-internen Systemen können integriert und ausgewertet werden. Cogia ist damit einer der führenden Anbieter von Monitoring- und Analyse-Technologien vor allem im Bereich "Kundenzufriedenheitsmanagement" und "Big Data Analytics". Das Ziel von Cogia ist es, seine Kunden, ob Unternehmen, Agenturen, Verbände oder Behörden, bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem diese durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet werden.

