Nach zahlreichen Krypto-Betrügereien und Wert-Einstürzen geht jetzt das Interesse an Non-Fungible Token (NFTs) verloren: Ist der NFT-Hype am Ende? Die Auswirkungen sind massiv. Von Maximilian Schmidt* Die virtuellen Gegenstände, in die Anleger erst vor Kurzem viel Geld investiert haben, sind nun kaum noch etwas wert. Sie haben also viel Geld verloren, wenn die Werte nicht wieder steigen. Was sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...