ottonova hat weitere Investoren von seinem Geschäftsmodell überzeugt und konnte im Rahmen einer Series F Finanzierungsrunde 34 Mio. Euro einsammeln. Neben dem erneuten Engagement bestehender Investoren zählen nun auch Cadence Growth Capital (CGC) als Lead Investor sowie ein in München ansässiges Single Family Office als Investoren bei ottonova an Bord. CGC, unter anderem in Berlin und München ansässig, ist spezialisiert auf Investments in Technologieunternehmen."Wir freuen uns auf diesen nächsten ...

