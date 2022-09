DGAP-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

P2X-Europe bringt SynZero auf den Markt - eine neue Premiummarke für synthesebasierte Spezialchemieprodukte und E-Fuels Syn Zero -Produkte sind synthesebasierte Spezialchemieprodukte und E-Fuels mit höheren Nachhaltigkeitsstandards

Syn Zero -Produkte ersetzen herkömmliche Kohlenwasserstoffe, die aus fossilen Rohstoffen hergestellt werden, und bieten den Verbrauchern dieselben oder sogar bessere Qualitäts- und Leistungsmerkmale

Innovative Power-to-Liquid-Demonstrationsanlage in Hamburg nimmt 2022 die Produktion auf

SynZero-Produkte werden von den Gesellschaftern H&R und Mabanaft vermarktet Salzbergen, 07. September 2022. Die P2X-Europe, das Joint Venture von H&R und Mabanaft, führt SynZero ein, seine neue Marke für synthetische Spezialchemieprodukte und E-Fuels mit Nachhaltigkeitsstandards, die über die gesetzlichen und behördlichen Anforderungen hinausgehen. H&R und Mabanaft bestätigen damit ihre Vorreiterrolle in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern in Sachen Klimaschutz und setzen einen neuen Nachhaltigkeitsstandard für synthetische Power-to-Liquids (PtL)-Produkte. "Mabanaft nimmt eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Energiewende ein und wir bieten unseren Kundinnen und Kunden innovative Mobilitätslösungen zur Reduzierung ihrer CO 2 -Emissionen," erklärt Volker Ebeling, Senior Vice President New Energy, Chemicals & Gas bei Mabanaft. "Mit der Einführung von SynZero zeigen wir unseren Kundinnen und Kunden, dass wir bereit und in der Lage sind, sie auf ihrem Weg in eine kohlenstoffneutrale Zukunft zu unterstützen." Während SynZero-Produkte einige unerwünschte Aspekte der Produktion und Verwendung fossiler Brennstoffe, einschließlich der Treibhausgasemissionen, reduzieren, sind sie chemisch identisch und funktionell gleichwertig mit Erdölkraftstoffen. Deshalb können SynZero-Produkte herkömmliche Kohlenwasserstoffe aus fossilen Rohstoffen ersetzen, ohne dass den Verbrauchern und Verbraucherinnen dabei extra Aufwände entstehen: So können SynZero E-Fuels wie herkömmliche Kraftstoffe an der Tankstelle getankt werden. Bestehende Infrastrukturen und Fahrzeugflotten müssen weder umgerüstet noch technisch angepasst werden, und der Betankungsvorgang bleibt derselbe. Da SynZero E-Fuels mit Hilfe von Ökostrom, Wasser und biogenem CO 2 hergestellt werden, halten sie ein nachhaltiges Kohlenstoffgleichgewicht aufrecht. Während die Verbrennung fossiler Brennstoffe ein einseitiger Prozess ist, bei dem Kohlenstoff aus "versiegelten" geologischen Reserven in die Atmosphäre gelangt, hat biogenes CO 2 eine kohlenstofffreundliche Bilanz, da es nicht mehr Kohlenstoff in die Atmosphäre einbringt als das, was zuvor von Bäumen und Pflanzen gebunden worden ist. Durch die Verbrennung wird lediglich der Kohlenstoff, der beim Wachstum der Pflanzen aufgenommen wurde, wieder in die Atmosphäre abgegeben. "H&R will seine Kunden und Kundinnen auch in Zukunft mit bewährten chemisch-pharmazeutischen Spezialitäten versorgen und gleichzeitig sein Portfolio auf klimafreundlichere Produkte umstellen. Der Einsatz von synthetischen Wachsen als Rohstoff ist dabei ein wesentlicher Pfeiler unserer Strategie," betont Detlev Woesten, Chief Sustainability Officer bei H&R und Co-CEO von P2X-Europe. "Unsere zusätzlichen Vorteile sind die vertikal integrierten End-to-End-Technologielösungen und der Marktzugang unserer Gesellschafter in den Sektoren Mobilität und Chemie." Mit der innovativen Power-to-Liquid-Demonstrationsanlage in Hamburg sollen ab 2022 jährlich rund 200 Tonnen SynZero E-Fuels für die Mobilität und rund 150 Tonnen SynZero Wachse für Anwendungen in der Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie produziert werden. "Mit SynZero-Produkten will P2X-Europe die Klimafreundlichkeit synthetischer Kohlenwasserstoffe maximieren, die aus grünem Wasserstoff und biogenem CO 2 hergestellt werden. Die Marke SynZero ermöglicht eine Differenzierung der Kohlenstoffquellen, Endprodukte und Nachhaltigkeitsmerkmale. Es ist die Antwort des Unternehmens auf die steigende Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Flugkraftstoffen (Sustainable Aviation Fuels, SAF), saubereren Kraftstoffen und nicht-fossilen chemischen Rohstoffen. Mit SynZero bietet P2X-Europe nicht nur eine Premiummarke für synthetische Kraftstoffe, sondern auch eine glaubwürdige Defossilisierungsstrategie und eine Netto-Null-Kohlenstoff-Perspektive für seine Kundeninnen und Kunden," unterstreicht Dr. Christoph Weber, Co-CEO von P2X-Europe. Im Juli gab P2X-Europe seine Pläne zur Ausweitung des Power-to-Liquid-Geschäfts mit seinem ersten Projekt in Portugal im Rahmen eines JVs mit der Navigator Company bekannt. Das JV eröffnet Perspektiven für 80.000 Tonnen pro Jahr an erneuerbaren SynZero PtL-Produkten und eSAF. Kontakt:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Kohlenwasserstoff-Basis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. P2X-Europe GmbH & Co. KG ist eine unabhängige Power-to-Liquid (PtL) Projektentwicklungsgesellschaft, unterstützt von zwei deutschen Unternehmen mit Sitz in Hamburg; der Mabanaft Gruppe, ein führendes unabhängiges und integriertes Energieunternehmen, und der H&R Gruppe, ein Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukten. P2X-Europe entwickelt, baut und investiert in vertikal integrierte End-to-End Power-to-Liquid Technologielösungen, um die Markteinführung von synthetischen Netto-Null-Kraftstoffen aus einer Vielzahl von biogenen Kohlenstoffquellen zu ermöglichen. Mit Sitz in Hamburg hat sich die Gesellschaft zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von erneuerbarem Wasserstoff und umweltfreundlichen Kraftstoffen zu werden, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen Flugkraftstoffen liegt. Das Unternehmen baut ein starkes und vielfältiges Portfolio großer Power-to-X-Projekte in verschiedenen Branchen und Regionen auf. www.p2x-europe.com Mabanaft GmbH & Co. KG ist ein führendes unabhängiges und integriertes Energieunternehmen, das seinen Kunden innovative Energielösungen in den Bereichen Transport, Heizung und Industrie bietet. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Mineralölprodukten, Erdgas-Flüssigkeiten, Chemikalien und Biokraftstoffen sowie Biobrennstoffen tätig. www.mabanaft.com/de Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

