Derzeit zeigt sich ein Muster: die Renditen und der Dollar steigen - das bringt Indizes wie den Nasdaq und den S&P 500 immer mehr unter Druck. Nun hat der in den letzten Jahren so erfolgsverwöhnte Nasdaq (seit 2009 13 positive Jahre in Folge) sieben Tage in Folge mit Verlusten geschlossen - das gab es zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...