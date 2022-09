EKPO Fuel Cell Technologies, das Brennstoffzellen-Joint-Venture von ElringKlinger und Plastic Omnium, weitet seine Aktivitäten in China mit der Gründung einer chinesischen Tochtergesellschaft aus. Ziel ist es, noch in diesem Jahr die ersten Stacks in der Stadt Suzhou herzustellen. Die Tochtergesellschaft wird unter der Bezeichnung EKPO China firmieren und in der westlich von Shanghai gelegenen Stadt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...