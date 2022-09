Mettmann (ots) -Von den Bambinis bis zur Bundesliga: eismann baut sein Engagement im Sportbereich kontinuierlich aus. Im Breitensport verschenkt der Tiefkühllieferdienst aktuell Eis-Gutscheine an Sportvereine und stellt im Rahmen eines Gewinnspiels einen Multifunktionsplatz im Wert von 50.000 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen aus Mettmann im Profisport. Eismann ist neuer Netzwerkpartner des Fußballvereins VfL Bochum und unterstützt die Eishockeyteams der Düsseldorfer EG und der Krefelder Pinguine."Wir möchten mit unseren Engagements bei den Profi-Clubs und unserer Eis-Aktion für kleinere Sportvereine den Sport und insbesondere den Jugendsport unterstützen", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer von eismann. "Sport hält gesund, fördert den Teamgeist und sorgt für gute Laune. Mit diesen Zielen können wir uns als Unternehmen sehr gut identifizieren. Wir planen bereits weitere Aktionen, insbesondere für den Breitensport. Aber davor sind wir erstmal gespannt, welcher Verein sich im Voting für den Hauptpreis durchsetzen kann."Aktion für Breitensport läuft nochDen Breitensport unterstützt eismann derzeit bundesweit mit der Aktion "Hauptpreis & Gratis-Eis". Beruflich oder ehrenamtlich in einem Verein tätige Personen können über die Aktionsseite www.eismann.de/vereinseis einen von insgesamt 5.000 Eis-Gutscheinen im Wert von 50 Euro anfordern. Im Rahmen eines Gewinnspiels konnten sich Vereine auch für einen Multifunktionsplatz bewerben. Die Jury-Mitglieder Matze Knop, Reiner Calmund und Tobi Holtkamp haben sich für zehn Bewerbungen aus ganz Deutschland entschieden. Der Gewinner wird nun über ein Online-Voting gekürt, welches am 5. September gestartet ist. Sowohl das Voting als auch die Chance auf das Gratis-Eis enden am 18. September 2022.Tiefkühllieferdienst ist neuer Eis-Lieferant des VfL BochumMit dem VfL Bochum ist im Profibereich gerade erst eine neue Kooperation hinzugekommen. Als Netzwerkpartner versorgt eismann die Kioske, VIP-Bereiche und das Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten für mindestens zwei Jahre mit leckerem Eis. Zudem ist der Tiefkühllieferdienst neuer Partner der VfL-Fußballschule und Ärmelsponsor auf deren Trikots.Auch für das Eishockey in der Region engagiert sich eismann: Als Teampartner der traditionsreichen Düsseldorfer EG sorgt das Unternehmen aus Mettmann während der Heimspiele für gute Laune. Der Blocksturm, bei dem die Bambinis der DEG einen Fanblock mit Gratis-Eis versorgen, gehört mittlerweile schon zum festen Ritual der Heimspiele. Mit dem Sponsoring der Krefelder Pinguine weitet der Lieferdienst nun sein Engagement in der Region weiter aus. Die KEV-Fans dürfen sich auch schon auf die ein oder andere Aktion freuen.Bildmaterial zur freien Verfügung finden Sie hier: http://www.eismann.de/pm-sportÜber eismann:Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit fast 50 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Etwa 900 selbstständige Handelsvertreter und mehr als 450 Mitarbeiter kümmern sich um ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.Pressekontakt:eismann Tiefkühl-Heimservice GmbHPatrick SchöweTelefon: +49 (0) 2104 219 846E-Mail: presse@eismann.deFaktenkontor GmbHDennis LindTelefon: +49 (0) 40 253185129E-Mail: Dennis.Lind@faktenkontor.deOriginal-Content von: eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82724/5315241