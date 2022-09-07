DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
LYXOR 1-SDAX(DR)U.ETF I EUR DE000ETF9058 BAW/UFN
LYXOR1-EO STOXX50(DR)UE I EUR DE000ETF9504 BAW/UFN
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LYXOR 1-SDAX(DR)U.ETF I EUR DE000ETF9058 BAW/UFN
LYXOR1-EO STOXX50(DR)UE I EUR DE000ETF9504 BAW/UFN
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