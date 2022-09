Was sind die größten Hemmnisse für Startups in Deutschland? Welche Technologien setzen sie ein? Wie blicken sie auf die Zukunftsthemen Web 3 und Metaverse? Das sind einige der Themen aus dem neuen "Startup-Report 2022", für den 148 deutsche Tech-Startups befragt wurden. Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Liebe Leserin, lieber Leser, neun von zehn Gründerinnen und Gründern würden einer aktuellen Studie zufolge mit den heutigen Erfahrungen wieder ein Startup gründen, das ist eines der Ergebnisse des am 5. September veröffentlichten "Startup-Reports 2022". Ob der aktuell angespannten Marktsituation ist das ein Ergebnis, das Hoffnung ...

