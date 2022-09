Die aktuellen Quartalszahlen von Home Depot wurden von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen. Dennoch war der Aktienkurs an den Tagen danach kräftig nach unten gerichtet. Die Preisbildung wurde in diesem Fall von Faktoren wie beispielsweise der Zinspolitik der US-Notenbank FED geprägt. Home Depot konnte den Gewinn je Aktie von Jahr zu Jahr im Schnitt um 16,43 Prozent steigern. Wendet man den Blick in die Zukunft, fallen die geplanten Gewinnsteigerungen jedoch unterdurchschnittlich aus. Dabei ...

