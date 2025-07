Der DAX hat am Dienstag die Verluste vom Wochenstart fortgesetzt. Er ging am Ende mit einem Minus von einem Prozent bei 23.673,29 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch sieht es aber nach einer Erholung aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,6 Prozent höher auf 23.819 Zähler.Auf der Terminseite ist es relativ ruhig. Am Nachmittag steht die ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar für Juni in den USA im Blickfeld. Bei Pfeiffer Vacuum, Mutares und Voestalpine finden die Hauptversammlungen ...

