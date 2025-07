© Foto: Unsplash

Das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA sorgt für gemischte Gefühle. Künftig soll auch auf Automobile ein Importzoll von 15 Prozent gelten. Die Folgen für Autobauer hat die UBS analysiert.Damit ersetzt das Abkommen die bisherigen Abgaben von 27,5 Prozent auf EU-Autoexporte in die USA. Die EU hat darüber hinaus Investitionen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten zugesagt. Die Details und der Zeitplan stehen noch aus. Die Analysten der UBS sprechen von einer weitgehend erwarteten Entwicklung, die nach der japanisch-amerikanischen Zollvereinbarung bereits eingepreist gewesen sei. "Wir rechnen mit einer eher verhaltenen Kursreaktion bei Automobilaktien", heißt …