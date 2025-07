DJ AUSBLICK/Porsche am Tiefpunkt angekommen?

Von Markus Klausen

DOW JONES--Nach dem äußerst schwachen Jahresauftakt dürfte das zweite Quartal bei Porsche noch schlechter gelaufen sein. Während die Rendite im ersten Quartal mit 8,6 Prozent historisch gesehen schon den Tiefpunkt markierte, wird es nun noch wohl weiter nach unten gehen: Im Konsens rechnen Analysten nur mit einer Marge von 5,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hat sie sich damit nahezu gedrittelt. Für das Management um CEO Oliver Blume besteht am Mittwoch einmal mehr die Aufgabe darin, Investoren trotz der düsteren Entwicklung vom Geschäftsmodell mit wieder deutlich zweistelligen Margen in der Zukunft zu überzeugen.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN:

GEWINNEINBRUCH: Um über zwei Drittel dürfte der operative Gewinn in den drei Monaten eingebrochen sein. Der Grund dafür sind aber nicht nur schwache Verkaufszahlen in China, sondern auch Sondereffekte: Analysten von Citi beziffern diese auf rund 1 Milliarde Euro - davon etwa 500 Millionen Euro wegen der Abschreibung auf die Batterietochter Cellforce und rund 300 Millionen Euro wegen der US-Importzölle.

CHINA-GESCHÄFT: Vor drei Jahren lag der Absatz von Porsche in China noch bei rund 93.000 Autos, 2023 waren es nur noch 79.000 Fahrzeuge, 2024 dann lediglich 57.000 Sportwagen. Im ersten Quartal 2025 wurden sogar nur 9.500 Porsches verkauft. Und das dürfte noch nicht die Talsohle sein: Der harte Wettbewerb von inländischen Herstellern dürfte weiter belasten. Mit Spannung werden daher Aussagen zum aktuellen Umfeld in China erwartet.

PROGNOSE: Es ist nicht ausgeschlossen, dass Porsche den Ausblick erneut senken muss. Im April wurde die Margenbandbreite auf nur noch 6,5 bis 8,5 Prozent gesenkt. Analysten rechnen im Konsens aktuell aber nur mit 6,0 Prozent Rendite.

=== . PROG PROG PROG 1H 1H25 ggVj Zahl 1H24 Umsatz 17.913 -8% 8 19.457 Operatives Ergebnis 1.010 -67% 7 3.061 Operative Umsatzrendite 5,6 -- -- 15,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 580 -73% 7 2.153 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,52 -78% 3 2,37 Netto-Cashflow Automobile 147 -87% 3 1.117 . PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj25 ggVj Zahl Gj24 Umsatz 37.307 -7% 14 40.083 Operatives Ergebnis 2.252 -60% 14 5.637 Operative Umsatzrendite 6,0 -- -- 14,1 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.498 -58% 14 3.595 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,55 -61% 7 3,95 Netto-Cashflow Automobile 1.732 -54% 9 3.735 Dividende je Vorzugsaktie 0,85 -63% 11 2,30 ===

ERLÄUTERUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens. Prognosen von Visible Alpha

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

July 29, 2025 23:45 ET (03:45 GMT)

