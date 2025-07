FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Adidas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Erwartungen an den Sportartikelhersteller seien hoch gewesen und beim Umsatz letztlich leicht verfehlt worden, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Wichtig sei indes, dass die Jahresziele bestätigt worden seien und die Auswirkungen der US-Zölle berücksichtigten. Die aktuelle Geschäftsentwicklung und den Auftragsbestand nannte er robust. Der Analyst sieht daher Spielraum, dass das Ziel für das operative Jahresergebnis übertroffen werden könnte, falls sich die gesamtwirtschaftlichen Bedingungen und das Verbrauchervertrauen verbesserten./ck/la



