Hamburg (ots) -"Wir rechnen mit über 4.000 Teilnehmenden beim SPOBIS 2022 - ein neuer Rekord"Rund 200 Referentinnen und Referenten aus aller Welt werden beim diesjährigen SPOBIS auf der Bühne stehen. Darunter erneut Spitzenvertreterinnen und -vertreter aus Sport, Wirtschaft und Medien, die Tausende von Menschen zur großen Sportbusiness-Konferenz nach Düsseldorf locken. Vor Ort erwartet die Teilnehmenden am 20. und 21. September 2022 ein vielseitiges Programm inklusive neuer Formate sowie führende Persönlichkeiten und eine Premiere: Zum ersten Mal wird in Zusammenarbeit mit der DFL Deutsche Fußball Liga der "Award für Nachhaltigkeit im Sport" verliehen."Wir rechnen erstmals mit über 4.000 Teilnehmenden beim SPOBIS 2022 - ein neuer Rekord", so Marco Klewenhagen, Geschäftsführender Gesellschafter von SPONSORs. "Unser Team hat ein tolles, vielfältiges Programm mit zahlreichen Persönlichkeiten zusammengestellt. Sowohl partnerseitig als auch inhaltlich sind wir nochmal deutlich internationaler geworden. Dass uns dies alles in dieser noch immer angespannten Zeit gelungen ist, macht uns extrem stolz und ich kann kaum erwarten, dass es los geht."Neu: "Award für Nachhaltigkeit im Sport"In Zusammenarbeit mit der DFL Deutsche Fußball Liga und Unterstützung der HypoVereinsbank wird dieses Jahr zum ersten Mal der Award für Nachhaltigkeit im Sport (https://www.sport-nachhaltigkeit.de/) verliehen. Von über 100 Bewerbungen wurden kürzlich zwölf Finalisten von einer unabhängigen externen Jury gewählt. Auf der Shortlist stehen neben der Allianz, dem VfL Wolfsburg und dem FC St. Pauli auch Sportler wie Neven Subotic.Am Dienstagabend, 20. September um 17:00 Uhr, werden auf dem SPOBIS im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung die jeweiligen Gewinnerinnen und Gewinner bekannt gegeben, unter anderem von Felix Neureuther. Der Preis wird in vier Kategorien verliehen: "Athlet:in", "Verein & Verband", "Venue & Event" sowie "Unternehmen".SPOBIS 2022: Internationales und vielseitiges ProgrammDie Bandbreite an Themen innerhalb des Bühnenprogramms reicht von Digitalisierung über American Football und eSport bis hin zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie Nachhaltigkeit oder Frauenförderung im Sport.Diese Vielseitigkeit und Internationalität spiegeln sich auch in den teilnehmenden Unternehmen sowie Speakern wider. Fast 40 Prozent der Top-Partner des SPOBIS 2022 kommen aus dem Ausland, darunter die Creative Artists Agency (CAA), die Kansas City Chiefs und Fanatics aus den USA sowie Datatalks aus Schweden und die European Handball Federation aus Österreich. Dazu kommen weitere globale Brands wie Meta, Mastercard, Tiktok und Radisson.Zudem werden mit Donata Hopfen (DFL), Salha Latif (NFL), Jessica Claar (Mastercard), Antje Hundhausen (Telekom) oder Sophia Flörsch (Rennfahrerin) - um nur ein paar zu nennen - so viele Frauen wie noch nie auf den SPOBIS-Bühnen vertreten sein. Ebenfalls auf der Hauptbühne zu sehen sein werden führende Persönlichkeiten aus Sport und Wirtschaft wie Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing, Ex-DFL-Chef Christian Seifert sowie Kansas-City-Chiefs-Chairman und -CEO Clark Hunt.Über die SPONSORs Verlags GmbHSPONSORs ist ein im Jahr 1996 gegründetes, inhabergeführtes Unternehmen aus Hamburg mit rund 30 Mitarbeitern und in den vier Geschäftsfeldern Conference, Club, Content und Career der führende Anbieter von B2B-Services im Sportbusiness.Angetrieben von und handelnd nach dem Leitmotiv "Sports Business as a Service" unterstützt SPONSORs als zentrales Netzwerk mit Know-how und Kontakten sämtliche Player der Branche, um im professionellen Sport noch erfolgreicher zu agieren.Weitere Informationen: www.sponsors.de (https://sites.sponsors.de/ueber-uns/)DownloadsDruckfähige Portraitbilder von Marco Klewenhagen (Format: jpg, png, Credit: SPONSORs) sowie das diesjährige SPOBIS-Logo können unter diesem Link (https://sponsors-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_sponsors_de/EgEsHE72mjVBhAkaNvr2SU0B2MKye6n9ZFxKfZEhLET7ww?e=IHtGZC) herunterladen werden.Pressekontakt:Julia WilkensPR & Content Marketing ManagerSPONSORs Verlags GmbHTel.: +49 40 41 33 008-29E-Mail: wilkens@sponsors.deOriginal-Content von: SPONSORs Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82900/5315310