Der Aufsichtsrat der FCR Immobilien ("FCR") hat mit Wirkung zum 1. September Christoph Schillmaier als weiteres Mitglied in den Vorstand des Unternehmens berufen. Herr Schillmaier wird neben dem Unternehmensgründer und CEO Falk Raudies als CFO den Bereich Finanzen leiten. Herr Schillmaier ist seit Mitte 2019 bei FCR und verantwortet seit Mai 2021 den Finanzbereich. AlsterResearch begrüßt die Ernennung von Herrn Schillmaier, da seine Beförderung a) für Kontinuität innerhalb des wichtigen und erfolgreich geführten Finanzressorts steht, b) wichtige Kapazitäten bei CEO Falk Raudies freisetzt, aber c) auch dazu beiträgt, ein Investment in FCR risikoärmer zu gestalten, da eine gemeinsame Verantwortung auch die "checks and balances" innerhalb des Unternehmens verbessert. Die Analysten von AlsterResearch stufen die Aktie daher erneut auf KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 22,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/FCR%20Immobilien%20AG





FCR IMMOBILIEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de