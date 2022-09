Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Nachfrage nach den modernen Mietwohnungen in 1160 Wien, Roseggergasse 33-35 ist enorm hoch, so die ViennaEstate Immobilien AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die 33 hochwertig ausgestatteten Wohnungen - teils anspruchsvoll generalsaniert, teils im Dachgeschoß neu ausgebaut - sind ab Dezember 2022 bezugsfertig, zwei Drittel davon sind bereits fix vermietet. Schon jetzt freuen sich 34 künftige Bewohnerinnen und Bewohner der unbefristet zur Vermietung stehenden Wohneinheiten auf den Einzug. Die 64% Vermietungsgrad werden ohne Berücksichtigung der Bestandswohnungen berechnet. ...

