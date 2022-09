Der US-Dollar setzt seine fulminante Rally gegen den Japanischen Yen fort. Der US-Dollar setzt seine fulminante Rally gegen den Japanischen Yen fort. Das gestern an dieser Stelle thematisierte Ausbruchsszenario hat Fahrt aufgenommen. Der Greenback scheint in diesen Tagen, der Schwerkraft entsagen zu wollen… Rückblick. In der gestrigen Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Der Ausbruch über das ...

