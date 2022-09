Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen zeigten sich insgesamt acht EUR-Benchmarkemittenten aus sechs Jurisdiktionen am Primärmarkt und platzierten neun Bonds mit einem Gesamtvolumen in Höhe von EUR 10 Mrd., so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Dieses Emissionsaufkommen sei durchaus bemerkenswert. Wir tragen der bisherigen und aktuellen Dynamik sowie den von uns für das Jahr 2022 noch erwarteten Primärmarktauftritten Rechnung und passen in der Folge unsere Angebotsprognose an, so die Analysten der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...