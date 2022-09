Die Familien Piëch und Porsche sind ihrem langfristigen Ziel zum Greifen nahegekommen. Schon unter der Führung von Herbert Diess hatten die in Wolfsburg so einflussreichen Familien die Weichen gestellt, um wiederzubekommen, was sie vor mehr als einer Dekade so leichtfertig verspielt hatten.Mit der Ernennung des Protegés Oliver Blume zum Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen (DE0007664039) (ohne den Vorstandsvorsitz der Porsche AG aufzugeben), haben die Familien die Endphase ihres langen Spiels erreicht. Und:Volkswagen wird die Kontrolle über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...