DJ EU plant Preisobergrenze von 200 Euro pro Megawattstunde - Zeitung

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die EU-Kommission arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge an einer Obergrenze von 200 Euro pro Megawattstunde für den Preis von Strom, der von Nicht-Gasproduzenten erzeugt wird, als Teil der Bemühungen, die Energiekrise in der EU zu bekämpfen. Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf einen Entwurf berichtet, empfiehlt die EU-Kommission den Mitgliedstaaten, den Preis für Strom von Erzeugern wie Windparks, Atom- und Kohlekraftwerken, die alle durch den hohen Gaspreis bestimmt werden, auf 200 Euro pro Megawattstunde zu begrenzen.

Der derzeitige Spotpreis für Strom in Deutschland, die regionale Benchmark, liegt bei über 450 Euro pro Megawattstunde. Die Großhandelspreise für Strom sind in die Höhe geschossen, weil sie an den Gaspreis gekoppelt sind, unabhängig davon, ob der Strom mit Gas oder auf andere Weise erzeugt wird. Im Vergleich zu den Durchschnittspreisen der letzten zehn Jahre sind die Gaspreise etwa zehnmal so hoch wie zuvor.

Die Kommission wollte sich laut FT zu den Informationen nicht äußern.

