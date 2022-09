Hamburg (ots) -



Für beinahe die Hälfte der Deutschen sind ARD und ZDF von geringer Relevanz. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Civey-Umfrage im Auftrag der Wochenzeitung DIE ZEIT. Die Frage "Wie wichtig ist für Sie der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Vergleich zu anderen Medien?" beantworten demnach 43 Prozent mit "wenig wichtig" oder "gar nicht wichtig". Für "eher wichtig" oder "sehr wichtig" votieren 48 Prozent. Neun Prozent geben an, sie seien bei der Frage "unentschieden".



An der repräsentativen Umfrage von Civey am 5./6. September 2022 nahmen 2501 Menschen teil.



Pressekontakt:



Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen für

Zitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIE

ZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:

040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de).



Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5315498

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de