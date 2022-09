Wien (www.fondscheck.de) - Die französische Fondsgesellschaft AXA Investment Managers startet eine Plattform für börsengehandelte Indexfonds (ETFs), so die Experten von "FONDS professionell".Dabei wolle sich der Anbieter auf aktive ETFs konzentrieren, heiße es in einer Mitteilung. Zudem werde ein Schwerpunkt auf verantwortliches Investieren gelegt. Die Asset-Management-Tochter des Pariser Versicherungskonzerns habe 2009 ihre ETF-Palette aus 22 Fonds an den Partner BNP Paribas abgegeben. Die französische Großbank betreibe die Marke Easy-ETF weiterhin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...