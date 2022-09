Die Energiekrise eskaliert immer weiter und die Uniper-Aktie setzt ihre Talfahrt fort. Am Dienstag erreichte die Aktie vom Gasversorger Uniper ihr neues Rekordtief und gehörte damit zu einem der schwächsten Werte im DAX. Die dramatische Lage Durch den Stopp der Gaslieferungen aus Russland sind die Gaspreise in Europa noch stärker angestiegen, was für die Uniper-Aktie schlechte Folgen hat. Da der Konzern nun Gas auf den Spotmarkts kaufen muss, um ...

