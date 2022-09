Bisher existierten nur wenige Aufnahmen der Titanic in guter Qualität. Dank eines neuen Videos lässt sich das historische Schiffswrack nun in 8k-Qualität bewundern. Ein privates Unternehmen namens Oceangate Expeditions hat das allererste 8k-Videomaterial der Titanic aufgenommen. Mit einem bemannten Tauchboot konnten Anfang des Jahres exklusive Aufnahmen des berühmtesten Schiffswracks der Welt gemacht werden, die Oceangate nun in einem einminütigen Video veröffentlicht hat. Das Video hat bereits fast drei Millionen Aufrufe auf Youtube ...

