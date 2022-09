Die NEV-Verkäufe von BYD sind im August auf 174.915 Fahrzeuge geklettert. Das bedeutet den sechsten Rekordmonat in Folge. Die Gesamtzahl der verkauften Stromer erhöhte sich damit in diesem Jahr auf 978.795 Einheiten. Damit liegt BYD im Plan. Der Elektroauto-Hersteller will in diesem Jahr 1,5 Millionen Elektro-Autos verkaufen.Darüber hinaus wird BYD ein Luxus-Modell im EV-Segment ausrollen. Der Preis für den Edel-Stromer soll bei rund 150.000 Euro liegen.Fundamental sieht es nach wie vor gut aus. ...

